В Батуми задержали протестовавших против захода лайнера с россиянами  в порт

Полиция задержала 23 участников митинга против прибытия из России пассажирского лайнера Astoria Grande в Батуми. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

В пресс-службе пояснили, что демонстранты «задержаны в административном порядке за неподчинение полиции и мелкое хулиганство».

По предварительным данным, стражи порядка задержали гражданку Украины, которая также участвовала в митинге.

Напомним, что лайнер прибыл в Батуми в понедельник, 31 июля.

Общественные деятели и члены оппозиционных партий перед приходом корабля организовали митинг. По их словам, на этот шаг они пошли потому, что на Astoria Grande находятся люди, поддерживающие конфликт на Украине, выступающие за независимость Абхазии.