Китайские города затопило из-за супертайфуна

Власти Пекина объявили наивысшее, «красное» предупреждение из-за ливней, вызванных супертайфуном «Доксури». Об этом со ссылкой на данные пекинской метеорологической станции пишет РИА Новости.

Наивысший уровень тревоги связан с риском оползней, селей и обвалов грунта в некоторых районах китайской столицы, сообщили в метеорологической службе. По данным станции, дожди будут идти по крайней мене до 8:00 вторника 1 августа. Всего в Пекине менее чем за сутки (с 20:00 29 июля до 14:00 31 августа по местному времени) выпало 182 миллиметра осадков.

Сильнее всего от ливней пострадали районы Фаншань (347,8 миллиметров) и Мэньтоугоу (322,5 миллиметров). Из-за стихии из района Мэньтоугоу было эвакуировано около пяти тысяч человек. Всего в Пекине более 30 тысячам человек пришлось оставить свои дома из-за угрозы затоплений.

Сообщается, что ливни затрудняют работу общественного транспорта. На 346 городских маршрутах было приостановлено движение, также перестала работать линия метро Яньфан. В пекинском международном аэропорту Шоуду из-за неблагоприятных погодных условий множество рейсов была задержаны, еще 40 — отменены.