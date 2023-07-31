В ООН заявили, что мирные жители не должны быть мишенью для атак

ЖЕНЕВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Гражданские лица не должны быть преднамеренной целью для атак. Об этом заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел, отвечая на вопрос ТАСС в связи с обстрелом Вооруженными силами Украины жилой инфраструктуры Таганрога.

Она пояснила, что в ее ведомстве пока не получили корреспонденцию с обращением уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, которая обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку по факту обстрела Киевом жилой инфраструктуры Таганрога. "Я проверила, и на момент написания [этого сообщения] мы еще не получили никакой корреспонденции", - отметила Троссел.

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"Мы не в состоянии реагировать на конкретный инцидент, который вы описываете, и комментировать, что могло произойти, - подчеркнула официальный представитель УВКПЧ. - Однако, как вы знаете, стороны в конфликте должны всегда проводить различие между комбатантами и гражданскими лицами. Гражданские лица никогда не могут быть преднамеренными целями нападений". "Стороны в конфликте обязаны принимать все возможные меры предосторожности для сведения к минимуму вреда гражданским лицам и гражданским объектам и не совершать нападений, которые не проводят различия между комбатантами и гражданскими лицами или причиняют несоразмерный ущерб гражданскому населению", - заключила Троссел.

Москалькова сообщила 29 июля о своем обращении к верховному комиссару ООН по факту обстрела Киевом жилой инфраструктуры Таганрога. Уполномоченный по правам человека в РФ также отметила, что целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру РФ, подвергающие риску гражданское население, - тактика, "бесспорно свидетельствующая о террористическом характере киевского режима".