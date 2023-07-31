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На турецком пляже нашли десятки мин

Власти закрыли пляж на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула после обнаружения 28 неразорвавшихся мин. Об этом пишет РИА «Новости».

На турецком пляже нашли десятки мин
© соцсети

Мины обнаружил житель села Софулар. Он немедленно обратился в жандармерию.

На место происшествия были направлены специалисты экстренных служб, а также саперы.

Боеприпасы будут уничтожены 1 и 2 августа. После взрывных работ пляж будет открыт снова.

Ранее сообщалось, что российские военные обнаружили в Черном море бесконтрольно плавающую украинскую мину.

В Минобороны РФ напомнили, что в начале 2022 года ВМС Украины беспорядочно выставили морские мины на подходах в порты Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.

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