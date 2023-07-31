В Сенегале заблокировали мобильный интернет на фоне протестов
В Сенегале заблокировали мобильный интернет на фоне протестов из-за ареста лидера оппозиции Усмана Сонко, сообщает портал Senegal24News.
Как заявили в министерстве, блокировка мобильного интернета является «превентивной мерой» для предотвращения нарушения общественного порядка.
Ранее сообщалось, что посольство РФ в Сенегале на фоне напряженной внутриполитической обстановки и высокой вероятности массовых протестов в стране советует россиянам не выходить из своего жилья без необходимости. Также посольство настойчиво рекомендовало гражданам России отказаться от поездок в Сенегал.
1 июня Уголовный суд Дакара признал 48-летнего Сонко виновным в растлении малолетних, сняв с него обвинения в изнасиловании и угрозе смертью. После оглашения приговора политик призвал своих сторонников выйти на улицы в знак протеста. В результате акции протеста в некоторых местах происходили грабежи магазинов.
Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.