Украина договорилась использовать хорватские порты для экспорта зерна

«Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить как можно более эффективные маршруты к этим портам и максимально использовать эту возможность», — сказал министр.