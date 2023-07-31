В Стокгольме прошла очередная акция с сожжением Корана

В столице Швеции прошла очередная акция с сожжением Корана рядом со зданием парламента. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что акция была разрешена полицией Стокгольма, а её организаторами были мигранты из Ирака Салван Момика и Салван Наджем. При этом в их отношении уже было возбуждено уголовное дело из-за разжигания вражды – это уже не первая подобная демонстрация, которую организовали Момика и Наджем.

Во время акции на площади у шведского парламента собралось около 50 человек. Демонстранты несколько раз пнули Коран, после чего подожгли книгу и выбросили её в мусорный ящик. Затем они порвали и выбросили ещё одну копию священной книги мусульман.

Пришедшие на демонстрацию мусульмане громко протестовали против проведения акции. Некоторые выкрикивали угрозы в сторону демонстрантов.