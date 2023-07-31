Военные власти Нигера арестовали нескольких министров

Военные власти Нигера арестовали четырех министров и генсека «Партии за демократию и социализм в республике Нигер» Фумакойе Гадо. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

Партия, которую возглавляет Фумакойе Гадо, до захвата власти военными, имела большинство в парламенте, ее лидером являлся свергнутый президент Мохамед Базум.

По данным агентства, силовики арестовали министра по вопросам нефти Махамана Сани Махамаду, министра горнодобывающей отрасли Усейни Хадизату, главу МВД Хаму Амаду Сули, а также руководителя Минтранса Умару Малама Альму.

Кроме того, был арестован один бывший министр.

Ранее сообщалось, что в республике Нигер произошел переворот. Военные задержали главу государства и его семью. Один из руководителей восстания, генерал Абдурахман Чиани, выступил по национальному телевидению Нигера и объявил себя председателем Национального совета спасения родины.