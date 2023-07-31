В Молдавии продлили режим ЧП

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что законодательный орган республики одобрил продление режима чрезвычайного положения на 60 дней, начиная с 3 августа, из-за ситуации на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Проект решения о продлении режима ЧП на 60 дней одобрен голосами 56 (из 101) депутатов», — заявил Гросу.

В публикации отмечается, что оппозиция — Блок коммунистов и социалистов, а также депутаты из запрещенной партии «Шор» — бойкотировали заседание.

До этого министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко заявила, что предпосылок для отмены режима ЧП нет и он должен быть продлен до 2 августа. Она попросила премьера страны Дорина Речана включить соответствующий проект в повестку сегодняшнего заседания парламента.

Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля прошлого года, затем его неоднократно продлевали. Оппозиция Молдавии неоднократно выступала против сохранения в республике режима ЧП. По мнению оппозиции, в настоящее время властям Молдавии не требуется режим ЧП для решения как энергетических проблем, так и вопросов с беженцами с Украины, что стало основанием для введения чрезвычайного положения в конце февраля 2022 года.

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