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На Украине отказались напрямую признавать участие в атаке дронов на Москву

Cпикер Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов отказался напрямую признавать участие Киева в атаке беспилотников на Москву. Однако он заявил, что российская территория находится в опасной зоне, пишет ТАСС.

На Украине отказались напрямую признавать участие в атаке дронов на Москву
© Denis Bocharov / news.ru / Globallookpress.com

«Давайте на данный момент называть [дроны] как неизвестные, неопознанные летательные объекты (...). И Москва и другие территории (...) РФ, где находятся объекты (...), конечно, находятся в зоне опасности», — сказал Юсов.

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