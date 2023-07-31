На Украине отказались напрямую признавать участие в атаке дронов на Москву
Cпикер Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов отказался напрямую признавать участие Киева в атаке беспилотников на Москву. Однако он заявил, что российская территория находится в опасной зоне, пишет ТАСС.
«Давайте на данный момент называть [дроны] как неизвестные, неопознанные летательные объекты (...). И Москва и другие территории (...) РФ, где находятся объекты (...), конечно, находятся в зоне опасности», — сказал Юсов.
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