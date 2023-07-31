Нового лидера немецких ультраправых подозревают в симпатии к Путину

Новый лидер ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» евродепутат Максимилиан Кра не скрывает своих симпатий к президенту России Владимиру Путину как к политику. Об этом сообщает журнал Bild.

Съезд ультраправых Германии состоялся в Магдебурге. Делегаты постановили, что кампанию партии на выборах в Европарламент 2024 года возглавит Кра.

Корреспонденты издания Bild побывали на съезде. В разговоре с ними один из функционеров назвал Кра «бомбой замедленного действия», поскольку до выборов в прессе могут вскрыться различные подробности его жизни. В частности, политик выражает симпатии президенту России. В том числе Кра поддержал изменения в Конституцию РФ в 2020 году. В соцсетях он тогда признался, что без раздумий проголосовал бы за них, будучи россиянином.