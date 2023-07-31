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Силуанов объяснил ослабление курса рубля

Недавнее ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом - притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом - притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Плюс лето - время отпусков, когда кто-то едет за границу, спрос на валюту также растет", - сказал Силуанов.

В Кремле оценили ход украинского контрнаступления

Контрнаступление Украины идет совершенно не так, как оно задумывалось, Киев так и не смог добиться успехов и оказался в трудной ситуации. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Никаких успехов у киевского режима нет. Более того, киевский режим находится в весьма и весьма трудной ситуации. Специальная военная операция продолжается. Очевидно, что контрнаступление у Украины не получается так, как оно задумывалось в Киеве», - заметил он.

В МИД назвали условие вывода ядерного оружия России из Белоруссии

Россия может рассмотреть потенциальный вывод тактического ядерного оружия (ТЯО) с территории Белоруссии только после изменения внешнеполитического курса США, заявил директор второго департамента стран Содружества независимых государств (СНГ) Министерства иностранных дел (МИД) России Алексей Полищук. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, само размещение российского ТЯО в республике стало ответом на многолетнюю ядерную политику США, носившую деструктивный характер. Повиляли на решение о размещении ядерного оружия и изменения в ключевых областях европейской безопасности.

Найден самый мутировавший вариант COVID-19

Команда вирусологов из Университета Миссури (США) обнаружила у пациента из Индонезии самый мутировавший вариант Covid-19 за всю историю пандемии. Об этом сообщает новостной портал Daily Mail со ссылкой на специалистов.

Этот вариант «дельта» имеет 113 мутаций, что вдвое превышает число мутаций в «Омикроне». Причем 37 новых мутаций затрагивают шиповидный белок, который коронавирус использует для захвата человека.

Шойгу заявил о масштабных потерях ВСУ

Украина только за июль потеряла более 20 тысяч военнослужащих и более двух тысяч единиц различного вооружения, включая поставленные Западом танки Leopard и БМП Bradley. Об этом рассказал сегодня министр обороны России Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

Украина с 4 июня проводит ранее анонсированное масштабное контрнаступление. Президент России Владимир Путин отмечал, что западные кураторы Украины явно разочарованы результатами ВСУ. По его словам, западная техника, считавшаяся неуязвимой, горит, а российские солдаты выполняют свой долг перед Родиной мужественно и героически. При этом глава Украины Владимир Зеленский объяснил проблемы с наступлением ВСУ преимуществом России в дальнобойном оружии.

Находившаяся 14 лет в плену у маньяка россиянка рассказала подробности побега

Сбежавшая от маньяка после 14-лет плена россиянка рассказала подробности о своем побеге. Рассказ девушки, в понедельник, 31 июля, в своем Telegram-канале публикует издание Baza.

По словам пленницы, бежать ей помогла мать маньяка. После того, как он в очередной раз сильно напился и пригрозил матери ножом, пенсионерка вызвала психиатрическую помощь и сообщила пленнице, что это ее единственный шанс для побега. Почти все время пленения женщина находилась в запертой комнате. Маньяк часто бил ее по голове, а когда уходил, заклеивал рот скотчем и пристегивал наручниками к балке.

Стало известно о поставках Британией в РФ оборудования вопреки санкциям

Великобритания осуществляет поставки в РФ ключевого промышленного оборудования для добывающих отраслей вопреки «самым суровым санкциям». Об этом сообщает The Times со ссылкой на данные о торговле, полученные совместно газетой и группой расследователей Data Desk.

В публикации говорится, что, несмотря на рестрикции, «британским компаниям по-прежнему разрешено экспортировать оборудование».

Парламент Венгрии не смог одобрить вступление Швеции в НАТО

Венгерский парламент не смог провести голосование о вступлении Швеции в НАТО на внеочередном заседании, созванном по инициативе оппозиции. Парламентарии не собрали кворум. Об этом пишет ТАСС.

Фракция правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" ихристианские демократы бойкотировали встречу, что привело к отсутствию кворума. Заседание свелось к обмену мнениями между представителями оппозиционных партий по вопросам внутренней и внешней политики. Пока неизвестно, какие будут дальнейшие шаги по поводу вступления Швеции в НАТО.

Ирину Мирошниченко подключили к аппарату ИВЛ

Актрисе Ирине Мирошниченко становится хуже и артистку подключили к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Звезда «Зимней вишни» находится в критически тяжелом состоянии, врачи поддерживают ее жизнь с помощью медикаментов. Динамика ее состояния оценивается как отрицательная.

Страна НАТО по ошибке опубликовала секретные военные карты

Минобороны страны-члена НАТО Греции инициировало проверки на складах боеприпасов, пострадавших в результате пожаров, и по ошибке опубликовало фотографии секретных военных карт. Об этом пишет РИА Новости.