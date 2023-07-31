У парламента в Стокгольме подожгли Коран

В Стокгольме прошла разрешенная полицией акция по сожжению Корана рядом со зданием парламента. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ее организаторами стали мигранты из Ирака Салван Момика и Салван Наджем, в отношении которых уже возбудили уголовное дело по факту разжигания вражды из-за таких же акций, проведенных ранее. Во время новой манифестации они подожгли несколько страниц Корана.

По данным агентства, примерно 50 человек собрались на площади Минтторгет, где Момика и Наджем пинали Коран, подожгли страницы в середине тома, выбросили в мусорный ящик подожженный экземпляр, после чего разорвали и кинули туда другую копию.

До этого глава турецкого МИД Хакан Фидан в телефонном разговоре с коллегой из Швеции Тобиасом Бильстремом заявил, что недопустимо проводить в Швеции акции по сожжению Корана.

Швеция в 2022 году подала заявку на членство в НАТО. Турция, будучи членом Альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. В итоге Анкара пообещала направить заявку Швеции на ратификацию в парламент. Ожидается, что это произойдет осенью. Напомним, ранее министры иностранных дел стран-участниц Ирака призвали мусульманские государства отреагировать на акции, в ходе которых планировалось сжечь Коран. Ситуация осложнилась после того, как протестующие в Багдаде предприняли штурм посольства Швеции.