Число заключенных во французских тюрьмах вновь стало рекордным

Франция обновила исторический рекорд количества заключенных в тюрьмах на территории республики, которое достигло 74,5 тыс. человек. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на данные министерства юстиции.

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Предыдущий рекорд был обновлен всего лишь в прошлом месяце, когда власти отчитались о 73,7 тыс. заключенных. Таким образом, с 1 июня по 1 июля в стране стало на 814 заключенных больше, уточняет агентство, а по сравнению с прошлым июлем их число выросло на 2,5 тыс.

Таким образом, заполненность пенитенциарных учреждений республики превысила 122%, что является одним из самых высоких показателей в Европе. Причем это средняя цифра, некоторые учреждения переполнены более чем в два раза. Так, в тюрьме "Мажикаво" коммуны Кунгу на острове Майотта заполняемость достигла 278%, в Перпиньяне на юге европейской части страны - 212,2%, в тюрьме Нима - 212%, в тюрьме Рошфора - 205,8%, в тюрьме Фуа - 204,6%.

В общей сложности тюрьмы Франции насчитывают 60,6 тыс. мест. Более 20 тыс. человек находятся там в ожидании приговора. По информации агентства, почти 2,5 тыс. человек были вынуждены спать на полу из-за нехватки мест, а 1 июля 2022 года таковых насчитывалось почти 1,9 тыс. человек.