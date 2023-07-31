На Украине подростка осудили за исполнение песни Цоя

На Украине суд признал виновным в хулиганстве 17-летнего молодого человека, исполнившего песню Виктора Цоя на улице во Львове. Об этом в Telegram сообщает украинское издание «Страна.ua».

© Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В качестве наказания суд ограничился предупреждением, сообщила депутат Верховной Рады Наталья Пипа. Именно с ней у парня был конфликт из-за исполнения песни. По словам нардепа, она лично попросила суд не штрафовать юношу. При этом именно Пипа написала заявление в полицию, обвинив подростка в мелком хулиганстве.

Инцидент произошел 2 июня в центре Львова. Сообщается, что молодой человек не отреагировал на просьбу депутата прекратить петь на русском языке.