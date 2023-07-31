Жители Сан-Франциско пожаловались на ребрендинг штаб-квартиры Twitter

Буква «Х», установленная после ребрендинга на здании штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско, вызывает раздражение у местных жителей, которые считают логотип излишне ярким. Об этом пишет телеканал CBS.

По словам жителя дома, расположенного напротив здания штаб-квартиры Twitter, журналиста Кристофера Била, логотип компании настолько ярко светится, что не спасают даже закрытые шторы. По его словам, мигание буквы «Х» «похоже на вспышку молнии».

«Мы пришли домой и попытались посмотреть фильм, а он светил в окно очень ярко даже при опущенных шторах. Это настолько отвлекало, что нам пришлось выйти из комнаты и перейти в ту часть квартиры, которая не выходит окнами на их здание», - рассказал он.

Еще одна жительница дома, Патриция Валлинга, также сравнила мигание нового логотипа Twitter с молнией и заметила, что «очень растерялась», когда первый раз увидела его.

«Я подошла к своему окну, огляделась и ничего не заметила. Я подумала, что это может быть полицейская сирена», - отметила она, обратив внимание на то, что в ее доме живут пожилые люди и такое яркое свечение может представлять опасность для них.

В свою очередь городские власти начали разбирательство в связи с установкой знака на крыше штаб-квартиры Twitter, так как для него требовалось разрешение.

Адвокат Джордж Вольф, специализирующийся на строительном праве, пояснил изданию, что обычно жители соседних домов получают уведомление после подачи заявки на получение разрешения на размещение логотипов, и у них есть право одобрить или отклонить ее.

Однако жильцы соседних со штаб-квартирой Twitter домов, опрошенные изданием, отметили, что не получали никаких уведомлений или предупреждений.