Обозреватель Telegraph Ричард Кемп считает, что Украина может лишиться поддержки своего главного союзника в лице Вашингтона из-за выборов в США в следующем году.

«В данный момент Украина сражается не только с сильной российской армией, но и с предвыборными кампаниями в США», – указал он.

По мнению Кемпа, американские выборы играют против президента Украины Владимира Зеленского, поскольку для переизбрания действующему главе Белого дома Джо Байдену нужно, чтобы конфликт между Россией и Украиной закончился. Автор статьи считает, что продолжающийся конфликт на Украине лишит Байдена голосов избирателей.

Аналитик отметил, что по этой причине Вашингтон, возможно, в скором времени будет настаивать на мирных переговорах Киева и Москвы.

«Вероятно, Америка подготавливает для этого почву уже на протяжении многих месяцев», – резюмировал Кемп.

30 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры между Киевом и Вашингтоном по гарантиям безопасности могут начаться уже на предстоящей неделе. Как пишет «Москва 24», гарантии безопасности будут включать некие обязательства для партнеров Украины в вопросах предоставления ей военной и финансовой помощи, а также санкций.