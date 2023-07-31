Бабченко* подтвердил, что забросал яйцами посольство России в Таллине

Журналист Аркадий Бабченко* (признан в РФ иностранным агентом) подтвердил, что забросал российское посольство в Таллине куриными яйцами. Об этом сообщает Postimees.

По словам журналиста, он не рассчитывал ни на какие результаты своего поступка, а также не задумывался о том, какова будет реакция общества. Бабченко* назвал свои действия «техническим политическим актом», а также подчеркнул, что не понимает почему посольство России функционирует в демократической свободной Эстонии.

До этого стало известно, что в Эстонии сотрудники полиции задержали мужчину, который забросал яйцами здание посольства России в Таллине.

Как заявили в пресс-службе, полицейский патруль на месте задержал мужчину, в отношении него было возбуждено дело.

В апреле Министерство юстиции России добавило Аркадия Бабченко* в список иноагентов за сбор средств для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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