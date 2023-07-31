Лайнер Astoria Grande не будет заходить в порт Батуми

Грузинский город Батуми был удален из списка остановок в маршрутах круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Об этом говорится на официальном сайте генерального агентства по продаже круизов, пишет РИА Новости.

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Организаторы туров пока не подтвердили официально эту информацию, и неизвестно, связано ли это с митингами оппозиционеров, которые протестуют против захода лайнера с российскими туристами в Батуми. Ранее предполагалось, что лайнер будет заходить в порт Батуми каждые две недели.

Напомним, предыдущая неделя была отмечена акциями протеста оппозиции у порта. По мнению оппозиционеров, Astoria Grande заходит в грузинский порт в обход международных санкций. Однако власти заявили на это, что лайнер ходит под флагом Палау и не попадает под санкции.