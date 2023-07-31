Глава Буркина-Фасо Траоре: поставки оружия ВСУ опасны для Африки

Временный президент Буркина-Фасо Ибраим Траоре заявил РИА Новости, что неконтролируемые поставки вооружения стран Запада на Украину являются опасными для региональной безопасности в Африке.

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Он указал на СМИ, которые сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский уволил большое число приближенных к нему лиц в связи с коррупцией при поставках военной техники.

«Это означает, что это оборудование не контролируется. Затем оно оказывается и в Африке, и это представляет опасность», — пояснил буркинийский лидер.

Траоре подчеркнул, что террористы скупают оружие в зонах конфликтов.

«Мы считаем очень опасным неконтролируемые поставки, это оружие попадает в руки врагов, которые убивают наш народ», — добавил он.

До этого глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что обучение пилотов ВСУ управлению американскими истребителями F-16 начнется в августе. Обучение пилотов займет по меньшей мере шесть месяцев, отмечают «Известия».