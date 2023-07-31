Стали известны подробности о найденном на берегу в Австралии объекте

Объект, найденный местными жителями на берегу в Западной Австралии, является частью третьей ступени индийской ракеты-носителя, которая выводила на орбиту спутник. Об этом сообщило Австралийское космическое агентство.

"Объект является частью третьей ступени ракеты-носителя Polar Satellite Launch Vehicle, запущенной Индией", - говорится в заявлении.

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Также в ведомстве отметили, что ответственность за безопасную утилизацию всех частей ракет лежит на их владельце, а потому "космический мусор останется на хранении в Австралии, пока не удастся вместе с властями Индии определить его дальнейшую судьбу".

Глава правительства Западной Австралии Роджер Кук предложил сделать местом хранения объекта музей штата, где ступень могла бы стать частью экспозиции с космическим мусором со станции NASA Skylab (орбитальная станция США, предназначенная для технологических, астрофизических, медико-биологических исследований, сошла с орбиты и разрушилась 11 июля 1979 года).

"Она могла бы стать дополнением к экспонатам со SkyLab, которые хранятся у нас в музее, и пополнить нашу коллекцию космического мусора, обнаруженного в Западной Австралии", - сказал Кук.

Власти поселка Грин-Хэд (расположен на западном побережье австралийского континента, в 240 км к северу от Перта), где и был найден космический объект, также заинтересованы в том, чтобы ступень стала экспонатом, но не в музее штата, а недалеко от места ее обнаружения.

"Если они [власти Индии] не захотят его [объект] вернуть, мы надеемся оставить его в Грин-Хэде. У нас нет музея, но мы могли бы его поставить в одном из парков, и это стало бы местной достопримечательностью", - сказала глава муниципалитета Мойра Гирандо.