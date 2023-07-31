С начала специальной военной операции (СВО) рождаемость на Украине сократилась почти на треть. Об этом сообщает платформа «Опендатамедиа» в своем Telegram-канале.

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По данным исследования, рождаемость после 24 февраля 2022 года упала на 28 процентов, и за полгода в стране родились 47 129 девочек и 49 626 мальчиков.

В сообщении говорится, что отрицательные демографические показатели на Украине фиксируются с 2013 года, рождаемость сокращалась приблизительно на семь процентов в ежегодно.