Турция потребовала от Запада гарантий по зерновой сделке

Турция хочет получить гарантии от Запада по снятию ограничений с экспорта российской агропродукции для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам источника агентства в Анкаре, турецкая сторона на переговорах добивается от западных партнеров конкретных гарантий, поскольку их отсутствие уже привело к тому, что сделка была остановлена. Источник сообщил о продолжении переговоров по возобновлению черноморской инициативы, которые координируются ООН.

Договоренности по черноморской зерновой сделке были прекращены 17 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что продолжение зерновой сделки потеряло смысл, поскольку она не оправдала своего гуманитарного предназначения.