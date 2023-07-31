Стало известно о вербовке СБУ жителей ДНР для совершения терактов

Украинские спецслужбы вербуют жителей Донецкой народной республики (ДНР) для совершения диверсионно-террористических актов, заявил Службой безопасности Украины (СБУ) Евгений Иникин.

Его задержали и заключили под стражу в 2021 году в Днепре, годом позже выпустили уже в Мариуполе. В октябре 2022 года Иникину поступило предложение об оказании помощи СБУ.

Сотрудник украинской спецслужбы, скрывающийся под именем Лео, поддерживал контакт с завербованным в мессенджере WhatsApp. Там же он давал задания по сбору информации о местах дислокации российских военных и по организации диверсий и терактов на военных объектах.

Иникин просил у Лео гарантий освобождения от уголовной ответственности, на что тот не давал однозначного ответа.

«Гарантии будут 100 процентов, вопрос стоит опять же, что ты можешь дать взамен», — сказал в одном из аудиосообщений сотрудник СБУ.