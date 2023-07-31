В Батуми задержали протестующих против прибытия лайнера с туристами из РФ

Несколько участников протестной акции были задержаны в порту Батуми в Грузии. Они выступали против прибытия круизного лайнера Astoria Grande, на борту которого находятся российские туристы. Об этом сообщает агентство «Батумелеби».

Как уточняется, в 12 часов ночи в порту Батуми началась демонстрация против прибывающего из России круизного лайнера, однако полиция не пропустила демонстрантов. Некоторые из протестующих попытались прорвать заграждения, установленные полицейскими для обеспечения безопасности туристов. В результате были задержаны два человека.

Одной из причин протеста является то, что на борту судна находятся люди, поддерживающие отделение Абхазии от Грузии и посещавшие Абхазию с неподконтрольных Грузии территорий, что считается нарушением грузинского законодательства.