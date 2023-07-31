Пока вы спали: попытка запрета вейпов в РФ и удары по ВСУ в Херсоне

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В РФ разработали систему управления дронами, способную преодолевать действие РЭБ

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В России разработали новую систему управления беспилотными летательными аппаратами, сообщает ТАСС.

Она позволяет преодолевать действие средств радиоэлектронной борьбы. Экосистема управления состоит из объединенных блоков автопилота, навигационного приемника, компаса, системы воздушных сигналов, бортовых аэронавигационных огней, а также блоков управления силовой нагрузкой и установкой.

Решение нацелено на импортозамещение и повышение надежности создаваемой продукции, а также ускорение серийного производства новых типов беспилотных авиационных систем на отечественный рынок. Как ожидается, время разработки новых беспилотников сократится в 1,7 раза, а их стоимость снизится на 30%.

Минобрнауки направило в вузы методички по реализации курса "Обучение служением"

В 100 вузов России разосланы методические рекомендации по реализации курса «Обучение служением», сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РФ.

Новый модуль появится в учебных заведениях с сентября. Он предполагает развитие у студентов «гражданственности, патриотизма, лидерства, гражданской солидарности и традиционных ценностей» с помощью решения социально значимой задачи в рамках курса.

Модуль «Обучение служением» может включать в себя одноименную дисциплину как обязательную часть образовательной программы, курсовой проект, ВКР в форме общественного проекта и факультатив «Экспедиция обучения служением».

Поручение о разработке курса «Обучение служением» отдал в январе текущего года глава государства Владимир Путин.

Российские войска поразили стартовую площадку беспилотников ВСУ на донецком направлении

Российские войска ликвидировали склад боеприпасов и стартовую площадку беспилотников украинской армии в районах населенных пунктов Красное и Белая Гора в ДНР, сообщает ТАСС.

Также экипажи вертолетов армейской авиации России уничтожили танк и два бронетранспортера, один из которых американского производства. Это произошло в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка ДНР.

Подразделениями специального назначения выявлены, после чего уничтожены огнем артиллерии три украинские группы пехоты общей численностью до 14 военнослужащих, пулеметный расчет, самоходную артиллерийскую установку и миномет на опорных позициях вблизи Дылеевки, Озаряновки, Спорного, Победы и Марьинки.

В Госдуме будут добиваться полного запрета вейпов в России

Всем странам постсоветского пространства необходимо полностью запретить вейпы, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы России Султана Хамзаева.

По его словам, РФ также может прийти к такому запрету. Парламентарий напомнил, что в Казахстане члены межведомственной комиссии проголосовали за введение запрета на продажу, импорт, экспорт и производство электронных сигарет, жидкостей и ароматизаторов к ним.

Хамзаев считает, что о подобном запрете вейпов стоит подумать всем странам постсоветского пространства, так как это вопрос здоровья людей и безопасности.

Российские военные нанесли удары по ВСУ у Антоновского моста в Херсоне

Российские бойцы наносят удары по войскам Украины в районе Антоновского моста в Херсоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны России в Херсонской области.

По его словам, обстановка там меняется в пользу группировки войск «Днепр». Ночью подразделения во взаимодействии с речным резервом успешно уничтожают противника в районе Антоновского моста.