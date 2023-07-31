Британские спецслужбы заподозрили в причастности к теракту на Крымском мосту
Британские спецслужбы могут быть причастны к теракту на Крымском мосту. Об этом сообщает издание The Grayzone, ссылаясь на данные секретных документов.
«Утечка документов показывает, что они сыграли значительную роль в последней атаке на мост и, возможно, помогают Киеву выслеживать украинцев, обвиняемых в коллаборационизме с Россией», — говорится в статье.
В частности, британские разведчики подготовили подробный план разрушения моста еще несколькими месяцами ранее. Чертежи были составлены по указанию старшего оперативного сотрудника британской разведки и бывшего высокопоставленного советника НАТО Криса Доннелли.
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