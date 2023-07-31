Глава МИД Британии Клеверли: Лондону нужно активизировать своё взаимодействие с Африкой

Лондон должен активней сотрудничать со странами Африки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Как заявил глава Министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, речь идет об устойчивых мерах безопасности. Заявление дипломата прозвучало после окончания саммита «Россия – Африка», который завершился в Санкт-Петербурге. Он сообщил, что серьезно рассмотрит любые просьбы глава африканских стран «работать над наращиванием потенциала и обучением в британских вооруженных силах».

Клеверли указал, что британские войска могут экспортировать на африканский континент профессионализм британских военных. Отмечается, что некоторым государствам Африки были сделаны «поверхностно привлекательные предложения» со стороны России и КНР, при этом он думает, что ситуация в вопросе сотрудничества африканских стран с Москвой и Пекином меняется.

Как пишет издание, акцент министра на оказании помощи в обеспечении безопасности в Африке может вызвать удивление у британских неправительственных организаций после того, как Лондон урезал бюджет международной помощи. Клеверли в ближайшие дни посетит Гану, Нигерию и Замбию. Цель поездки - активизировать усилия по построению «взаимовыгодных коммерческих отношений» со странами Африки.