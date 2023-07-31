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Глава МИД Британии Клеверли: Лондону нужно активизировать своё взаимодействие с Африкой

Лондон должен активней сотрудничать со странами Африки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Глава МИД Британии Клеверли: Лондону нужно активизировать своё взаимодействие с Африкой
© ТАСС

Как заявил глава Министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, речь идет об устойчивых мерах безопасности. Заявление дипломата прозвучало после окончания саммита «Россия – Африка», который завершился в Санкт-Петербурге. Он сообщил, что серьезно рассмотрит любые просьбы глава африканских стран «работать над наращиванием потенциала и обучением в британских вооруженных силах».

Клеверли указал, что британские войска могут экспортировать на африканский континент профессионализм британских военных. Отмечается, что некоторым государствам Африки были сделаны «поверхностно привлекательные предложения» со стороны России и КНР, при этом он думает, что ситуация в вопросе сотрудничества африканских стран с Москвой и Пекином меняется.

Как пишет издание, акцент министра на оказании помощи в обеспечении безопасности в Африке может вызвать удивление у британских неправительственных организаций после того, как Лондон урезал бюджет международной помощи. Клеверли в ближайшие дни посетит Гану, Нигерию и Замбию. Цель поездки - активизировать усилия по построению «взаимовыгодных коммерческих отношений» со странами Африки.

Сегодня Великобритания проводит курсы подготовки военнослужащих в ряде африканских стран, среди которых Кения и Гана, а также принимает участие в нескольких миротворческих миссиях на континенте.

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