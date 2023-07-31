Вам не положено. Украина получила удар в спину от главного союзника

Министерство обороны Великобритании утилизировало 43 танка, которые могли быть переданы Киеву, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Times.

Издание, ссылаясь на доступ к правительственной информации, пишет, что на это были потрачены миллионы фунтов стерлингов налогоплательщиков. Ремонт Challenger 2 был признан экономически нецелесообразным. Утилизация бронированных машин проходила в период между 2010-м и 2014-м годами. Работы оцениваются в 4,3 миллиона фунтов.

Как заявил экс-командир Challenger 2 Джастин Крамп, эти танки были одними из наименее используемых британской армией. Когда было принято решение их утилизировать, они находились на хранении. Эксперт отметил, что содержать их на консервации было дорого, а крупные наземные конфликты в Европе на тот период времени считались в прошлом.