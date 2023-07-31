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Блинкен: США поддерживают требования ЭКОВАС вернуть власть правительству Нигера

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация поддерживает позицию участников чрезвычайного саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которые ранее выступили за возвращение власти правительству Нигера и освобождение президента страны Мохамеда Базума. Об этом говорится в письменном заявлении Блинкена, передает РИА Новости. "Мы присоединяемся к ЭКОВАС и руководителям стран региона в призывах к немедленному освобождению президента Мохамеда Базума и его семьи, а также к восстановлению всех государственных функций легитимного, демократически избранного правительства", — указал дипломат. По словам Блинкена, США также выступают за отправку специального представителя председателя ЭКОВАС в Нигер, чтобы призвать все стороны к взаимодействию с сообществом для немедленного урегулирования ситуации в стране мирным путем. До этого ЭКОВАС заявило, что дает неделю на возвращение в Нигере к власти президента Мохамеда Базума. Затем сообщество может применить "все меры", в том числе и военные. 26 июля Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти. Эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов рассказал "Известиям" о вероятных причинах конфликта в Нигере.

Блинкен: США поддерживают требования ЭКОВАС вернуть власть правительству Нигера
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