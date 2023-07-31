Bild: полиция ФРГ постоянно выезжает в общежития для беженцев с Украины
Полиция ФРГ вынуждена несколько раз за день приезжать для наведения порядка в общежития, где проживают украинские беженцы, сообщает газета Bild.
Так всего за первые три месяца нынешнего года полицейские 230 раз посетили общежития для беженцев, то есть, примерно по три раза в день. По данным издания, не все выезды полицейских связаны с совершением преступлений, но причиной больше части вызовов составляют нарушения общественного порядка, угрозы, оскорбления, кражи, нанесение телесных повреждений, распространение наркотиков.
Ранее глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что население страны раздражено расчетливостью украинских беженцев, нагло пользующихся щедростью властей Польши. По словам Косиняка-Камыша, поляки взбешены тем, когда заходит речь о притязаниях Украины, все начинает выходить за рамки разумного. Польские граждане видят, сказал политик, как украинцы приезжают в Польшу, получают там финансовую помощь от властей, а затем возвращаются к себе на родину.