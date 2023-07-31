Bild: полиция ФРГ постоянно выезжает в общежития для беженцев с Украины

Полиция ФРГ вынуждена несколько раз за день приезжать для наведения порядка в общежития, где проживают украинские беженцы, сообщает газета Bild.

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Так всего за первые три месяца нынешнего года полицейские 230 раз посетили общежития для беженцев, то есть, примерно по три раза в день. По данным издания, не все выезды полицейских связаны с совершением преступлений, но причиной больше части вызовов составляют нарушения общественного порядка, угрозы, оскорбления, кражи, нанесение телесных повреждений, распространение наркотиков.