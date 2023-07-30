Президент Украины Владимир Зеленский пытается развязать третью мировую войну, совершая атаки на территорию России . Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем Twitter-аккаунте.

Он напомнил, что украинский лидер обещал западным союзникам не использовать переданное ими оружие для ударов по российской территории.