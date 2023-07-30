Во Франции обвинили Зеленского в намерении развязать третью мировую войну
Президент Украины Владимир Зеленский пытается развязать третью мировую войну, совершая атаки на территорию России. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем Twitter-аккаунте.
Он напомнил, что украинский лидер обещал западным союзникам не использовать переданное ими оружие для ударов по российской территории.
«В противном случае это третья мировая война! Очевидно, он желает ее!» — заявил политик.
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