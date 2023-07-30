В ООН прокомментировали атаку беспилотников на Москву

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал атаку беспилотников на Москву, которая произошла утром 30 июля. Его слова передает ТАСС.
«Мы против всех атак на гражданскую инфраструктуру», — заявил Хак, комментируя произошедшее.
Ранним утром 30 июля в башню «Москвы-Сити» попал украинский беспилотник. Информацию об этом подтвердил столичный мэр Сергей Собянин. Он отметил, что серьезных разрушений в результате инцидента нет — незначительные повреждения получили фасады двух офисных башен.
По мнению сенатора Совфеда Сергея Цекова, Украина пытается атаковать российские территории для того, чтобы скрыть неудачи в зоне специальной военной операции.
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