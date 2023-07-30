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В ООН прокомментировали атаку беспилотников на Москву

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал атаку беспилотников на Москву, которая произошла утром 30 июля. Его слова передает ТАСС.

В ООН прокомментировали атаку беспилотников на Москву
© Lenta.ru

«Мы против всех атак на гражданскую инфраструктуру», — заявил Хак, комментируя произошедшее.

Ранним утром 30 июля в башню «Москвы-Сити» попал украинский беспилотник. Информацию об этом подтвердил столичный мэр Сергей Собянин. Он отметил, что серьезных разрушений в результате инцидента нет — незначительные повреждения получили фасады двух офисных башен.

Появились кадры с последствиями атаки беспилотников в Москве

По мнению сенатора Совфеда Сергея Цекова, Украина пытается атаковать российские территории для того, чтобы скрыть неудачи в зоне специальной военной операции.

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