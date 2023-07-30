Суд отклонил иск Трампа против CNN за его сравнение с Гитлером

«В иске команда Трампа утверждала, что использование сценаристами CNN и телеведущими фразы «Большая ложь» [названия пропагандистского приема, определенного Адольфом Гитлером в книге «Моя борьба»] в пяти конкретных инцидентах спровоцировало «читателей и зрителей ненавидеть, презирать, не доверять, высмеивать и даже бояться» его. Но окружной судья США Рааг Сингхал, которого Трамп назначил в 2019 году, рассудил, что, поскольку все заявления CNN являются мнением, Трамп не может по закону подать в суд на телеканал за клевету», — говорится в сообщении.