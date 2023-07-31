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Во Франции заявили, что РФ и страны региона могли бы воспользоваться ситуацией в Нигере

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна допустила возможность использования ситуации с госпереворотом в Нигере как со стороны России, так и стран региона в своих интересах. В то же время она не стала подтверждать предположения о прямом вмешательстве Москвы, которые ее попросили прокомментировать в понедельник в эфире телеканала BFMTV.

"Многие считают, что это скорее оппортунистский демарш после авантюры высоких военных чинов. Я не уверена, что в Нигере все спят с российским флагом под подушкой. То, что Россия попыталась бы воспользоваться этими событиями, как и другие страны региона - такое возможно, но это лишь гипотеза. Мы же концентрируемся в первую очередь на безопасности наших граждан" - заявила она.

В столице Нигера регулярно проходят манифестации в поддержку мятежников, на которых звучат антифранцузские лозунги, некоторые участники разворачивают российские флаги. Как сообщило ранее Agence France-Presse, крупная демонстрация проходила 30 июля перед зданием посольства Франции в столице Нигера - городе Ниамей. Протестующие выступали, в частности, против присутствия на территории страны иностранных войск. По данным радиостанции France Info, некоторые участники манифестации попытались поджечь двери здания.

В Кремле сделали заявление по ситуации в Нигере

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж не потерпит нападений на своих граждан и загранучреждения, пообещав дать решительный ответ, если такие инциденты произойдут. Министерство иностранных дел Франции заявило об организованном характере нападения на здание его дипмиссии в Ниамее, обвинив нигерийские силы правопорядка в недостаточном противодействии агрессивным демонстрантам.

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