"Многие считают, что это скорее оппортунистский демарш после авантюры высоких военных чинов. Я не уверена, что в Нигере все спят с российским флагом под подушкой. То, что Россия попыталась бы воспользоваться этими событиями, как и другие страны региона - такое возможно, но это лишь гипотеза. Мы же концентрируемся в первую очередь на безопасности наших граждан" - заявила она.