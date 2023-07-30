В Дании рассмотрят возможность ограничения акций с сожжением Корана

"Правительство Дании изучит возможность вмешательства в особых ситуациях, когда, например, оскорбляются другие страны, культуры и религии и когда это может иметь серьезные негативные последствия для Дании, не в последнюю очередь в отношении безопасности. Это, конечно, должно быть сделано в рамках конституционно защищенной свободы выражения мнений и таким образом, чтобы это не меняло того факта, что свобода выражения мнений в Дании широко распространена", - указано в документе.