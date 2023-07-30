Блинкен назвал угрозу страшнее ядерной войны

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в эфире австралийской новостной программы «60 минут», что глобальные проблемы современности не следует ранжировать по степени важности: они все заслуживают повышенного внимания. Об этом пишет РИА «Новости».

Журналисты программы попросили Блинкена рассказать, какая проблема является более критичной для человечества в целом: гипотетический ядерный конфликт между сверхдержавами или глобальные изменения климата.

«Мне кажется, нельзя говорить о какой-то иерархии», - подчеркнул госсекретарь.

Блинкен пояснил, что климат представляет экзистенциальный вызов для населения планеты.

Вместе с тем, добавил чиновник, в настоящее время есть ряд других острых вызовов для международного порядка. На фоне этого, резюмировал он, западным странам необходимо «быть многозадачными».

Ранее ученые сообщили, что деятельность человечества постепенно приведет к потеплению на Земле на 2,7 градуса.

Это приведет к тому, заметили исследователи, что население Индии, Нигерии, Пакистана и ряда других стран к 2080-2100 годам окажется в неблагоприятных климатических условиях.