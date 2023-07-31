Главы МИД Турции и Швеции Фидан и Бильстрём обсудили вступление в НАТО

Глава турецкого МИД Хакан Фидан в телефонном разговоре с коллегой из Швеции Тобиасом Бильстрёмом заявил, что недопустимо проводить в Швеции акции по сожжению Корана. Об этом сообщает агентство "Анадолу".

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"Они обменялись мнениями, о заявке Швеции на вступление [в НАТО]", — заявил глава турецкого МИД. Фидан также заявил, что в Швеции недопустимо проводить периодически проходящие в Швеции акции, связанные с сожжением Корана. В ходе разговора с Бильстрёмом он подчеркнул, что недопустимость периодически проходящих в Швеции акций, связанных с сожжением Корана, является одной из причин недопустимости. Швеция в 2022 году подала заявку на членство в НАТО.