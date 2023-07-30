Алиев отреагировал на ввоз груза из Армении через Лачинский коридор

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал «несанкционированной» колонну грузовиков с гуманитарной помощью, ехавшую в Нагорный Карабах из Армении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Алиева.

В воскресенье Алиев пообщался с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В числе прочего зашла речь о коновое с грузом гуманитарной помощи из Армении для жителей Нагорного Карабаха.

Ранее она не смогла въехать в Лачинский коридор из-за отсутствия разрешения со стороны властей Азербайджана.

По мнению Алиева, «армянская сторона предприняла попытку контрабанды» и направила «несанкционированную колонну грузовиков».

На этой неделе заместитель главы МИД Армении Ваан Костанян заявил, что «Азербайджан не выполняет обязательного решения Международного суда ООН» и не пропускает конвой с 400 тоннами гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.

«Из Баку уже прозвучали бесчеловечные и циничные заявления о том, что "игра окончена"», - заявил Костанян.