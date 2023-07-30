$90.98+0.9699.96-0.26

Страны Западной Африки выдвинули ультиматум мятежникам, захватившим власть в Нигере

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) призвало руководителей военного переворота в Нигере восстановить конституционный порядок в республике. Об этом пишет РБК.

Страны Западной Африки выдвинули ультиматум мятежникам в Нигере
© РИА Новости

По данным телеканала, в сообщество входят 15 стран. В том числе, Бенин, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде.

Ранее членами ЭКОВАС были Буркина-Фасо, Гвинея и Мали. В настоящее время их членство приостановлено, на фоне произошедших в них военных переворотов.

Протестующие подожгли посольство Франции в Нигере

В сообществе предупредили, что если требования не будут выполнены в течение недели, то будут приняты жесткие меры, в том числе, не исключается применение силы.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз не признает новое правительство Нигера. Переворот также осудили крупные международные организации.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости