Страны Западной Африки выдвинули ультиматум мятежникам в Нигере

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) призвало руководителей военного переворота в Нигере восстановить конституционный порядок в республике. Об этом пишет РБК.

По данным телеканала, в сообщество входят 15 стран. В том числе, Бенин, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде.

Ранее членами ЭКОВАС были Буркина-Фасо, Гвинея и Мали. В настоящее время их членство приостановлено, на фоне произошедших в них военных переворотов.

В сообществе предупредили, что если требования не будут выполнены в течение недели, то будут приняты жесткие меры, в том числе, не исключается применение силы.