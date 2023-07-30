В Минске ответили на сообщения о дефектах на Белорусской АЭС

Сообщения о массовых дефектах на Белорусской АЭС опровергли в Министерстве энергетики Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу атомной станции.

Отмечается, что некоторые интернет-ресурсы представили таблицы с перечислением требующихся подрядных работ как свидетельство массовых дефектов на Белорусской АЭС.

На станции заявили, что это обычный рабочий процесс. Таблицы нужны для детального мониторинга сроков и качества выполнения работ.

«В таблицах представлены недельно-суточные задания для подрядных организаций, которые задействованы в проекте… О дефектах в данном случае речи не идет», - заявили в пресс-службе.

Там добавили, что если подрядчик не выполняет задания в срок или делает работу некачественно - информация заносится в таблицы.

Речь идёт только о сопутствующих работах, которые не влияют на ключевые функции, конструкции и системы АЭС. При этом таблицы обновляются каждый день, большинство пунктов выполнены и уже неактуальны.