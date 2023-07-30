Франция предупредила об ответе в случае атак на своих граждан в Нигере

Президент Франции Эммануэль Макрон примет необходимые меры, чтобы защитить соотечественников в Нигере в случае необходимости. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

В Нигере в воскресенье, 30 июля, тысячи сторонников военного правительства, захватившего власть в республике, собрались у здания посольства Франции.

Манифестанты скандируют антифранцузские лозунги, пытаются проникнуть на территорию посольства.

На фоне этого президентская канцелярия заявила, что Макрон тщательно следит за ситуацией. В случае необходимости, глава государства отреагирует «немедленно и неукоснительно».

Ранее сообщалось, что в ряде стран Центральной Африки произошли перевороты. Были свергнуты союзники США, а также про-французские правители.