В Нигере призвали к митингам за освобождение президента

Правящая партия Нигера «Нигерская партия за демократию и социализм» призвала устроить митинги за освобождение президента Мохамеда Базума, которого свергли в результате военного переворота. Об этом пишет РИА Новости.

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«Национальный исполнительный комитет требует у структур партии на всех уровнях организовать манифестации..., чтобы потребовать освобождение без предварительных условий президента... и его семьи и его восстановления в своих полномочиях», — сказано в заявлении партии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к мятежникам, удерживающим президента Нигера Мохамеда Базума, с призывом освободить его. Гутерриш отметил, что ООН осуждает нападение на демократически избранное правительство.

30 июля ведущая оппозиционная партия Нигера «МОДЕН/ФА-Лумана» поддержала мятежников, а сторонники военных вышли на митинг с российскими флагами.