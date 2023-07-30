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Зеленского предупредили о социальном взрыве на Украине

Продолжение мобилизации приведет к социальному взрыву на Украине. С таким предупреждением выступил Олег Соскин, экс-советник бывшего президента республики Леонида Кучмы, передает РИА Новости.

Зеленского предупредили о социальном взрыве на Украине
© Lenta.ru

Бывший советник обратил внимание на сопротивление, которое оказывают люди при задержании для мобилизации на фронт.

«Сопротивление против военкомов, которые их вылавливают, будет нарастать. Все идет к тому, что их просто будут отстреливать. Вы этого не понимаете?» — заявил он.

Соскин поставил под сомнение способность Вооруженных сил Украины пробить мощные оборонительные укрепления российской армии. Он подчеркнул, что у Украины заканчивается западное вооружение.

Ранее Соскин заявил, что Украина может столкнуться с гражданской войной, если ее власти решат не проводить выборы, отмененные в стране из-за режима военного положения. Чиновник считает, что действующий глава государства Владимир Зеленский, отказывающийся отменять военное положение, рискует потерять легитимность, когда срок его полномочий на посту иссякнет.

«Эта власть будет считаться нелегитимной. А раз нелегитимная, то она вне закона, и любой украинец в рамках пятой статьи конституции может уничтожать мятежников», — предсказал Соскин.

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