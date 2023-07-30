Перечислены возможные признаки подготовки Китая к войне

Эксперты назвали возможные признаки подготовки Китая к войне
Китай в последние десятилетия значительно усилился в военной и экономической сферах, позаботился о продовольственной безопасности, пишет The Economist.
Рост экономической и военной мощи КНР угрожает интересам США, что может привести к масштабному конфликту, отметил автор статьи.
По его мнению, наиболее вероятной «горячей точкой» между сверхдержавами может стать Тайвань, в котором заинтересованы обе страны.
Война между США и Китаем не является неизбежной, но ее риск достаточно велик. Следовательно, полагает эксперт, западным странам следует тщательно следить за действиями Пекина, анализировать объемы поставок ключевых продуктов и ресурсов.
В частности, необходимо обращать внимание на поставки нефти, газа, внутреннее потребление угля, закупки соевых бобов, пшеницы.
Обозреватель полагает, что внимательное наблюдение за торговлей Китая позволит создать систему раннего предупреждения о грядущем нападении, так как резкий рост поставок с высокой долей вероятности будет означать, что Пекин намеревается начать военные действия.