Перечислены возможные признаки подготовки Китая к войне

Китай в последние десятилетия значительно усилился в военной и экономической сферах, позаботился о продовольственной безопасности, пишет The Economist.

Рост экономической и военной мощи КНР угрожает интересам США, что может привести к масштабному конфликту, отметил автор статьи.

По его мнению, наиболее вероятной «горячей точкой» между сверхдержавами может стать Тайвань, в котором заинтересованы обе страны.

Война между США и Китаем не является неизбежной, но ее риск достаточно велик. Следовательно, полагает эксперт, западным странам следует тщательно следить за действиями Пекина, анализировать объемы поставок ключевых продуктов и ресурсов.

В частности, необходимо обращать внимание на поставки нефти, газа, внутреннее потребление угля, закупки соевых бобов, пшеницы.