Стало известно о ссоре принца Гарри с Бекхэмом

Давняя дружба между Бекхэмами и Сассексами завершилась скандалом: Дэвид и Виктория поссорились с принцем Гарри и Меган Маркл, пишет Daily Mail со ссылкой на источник.

Источник напомнил, что после переезда Меган в Великобританию Дэвид и Виктория оказывали ей всестороннюю поддержку, и в итоге были приглашены на ее свадьбу с Гарри в 2018 году.

По словам собеседника газеты, после переезда Сассексов в США отношения между парами остыли.

Меган Маркл, добавил источник, завязала дружеские отношения с владелицей косметического бизнеса Викторией Джексон, которая живет недалеко от дома пары в Монтесито.

«Они с Меган связаны на многих уровнях. Они очень близки, и обожают друг друга», - уточнил собеседник издания.

После того, как Меган и Гарри обвинили Бекхэмов в сливе информации о них в прессу, дружбе пришел конец, заметил источник. Он добавил, что Дэвид пришел в ярость после телефонного разговора, в котором была поднята тема о сливе данных.