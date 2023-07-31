США решили усилить кибербезопасность на фоне китайской угрозы

Администрация президента США Джо Байдена обнародовала план усиления кибербезопасность на фоне угрозы китайских хакеров. Об этом пишет The Foreign Policy.

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Как указывает издание, на решение американского истеблишмента о разработке новой дорожной карты по усилению кибербезопасности повлияли более чем два десятка кибератак, совершенных с территории Китая за последние три месяца.

Отмечается, что реализация этого плана включает «конкретные шаги по защите трубопроводов, электрических сетей, систем водоснабжения и другой ключевой инфраструктуры США», а также предотвращение хакерских взломов электронной почты чиновников.