На митинге в Нигере заметили российские флаги

Сторонники военных, захватившие власть в результате переворота в Нигере, вышли на митинг с российскими флагами. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

По данным издания, протестующие прошли маршем по улицам столицы Ниамей. Они выкрикивали имя российского президента Владимира Путина и антифранцузские лозунги. В частности, тысячи сторонников новой власти собрались у посольства Франции. Отмечается, что они сорвали табличку «Посольство Франции в Нигере», заменив ее флагами Нигера и России.