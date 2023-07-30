Си Цзиньпин распорядился ускорить модернизацию армии Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин во время инспекции Западной зоны боевого командования дал распоряжение ускорить модернизацию национальной армии. Об этом сообщает ТАСС.

© Газета.Ru

«Необходимо реализовывать на практике идеи, касающиеся создания сильной армии в новую эпоху, ускорить процесс модернизации вооруженных сил нашей страны», — сказал китайский лидер.

По его словам, необходимо внедрить современное оборудование для повышения боеспособности НОАК.

Ранее Си Цзиньпин в ходе своего выступления перед военнослужащими Народно-освободительной армии Китая (НОАК) заявил, что в Китае существуют проблемы с безопасностью. По его словам, мир вступил в период потрясений и перемен, и поэтому ситуация в стране стала более нестабильной и неопределенной.

Он также добавил, что необходимо укреплять обороноспособность страны и наращивать возможности для побед.

До этого Си Цзиньпин в ходе 23-го заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) говорил, что альянс должен противостоять цветным революциям и вмешательству во внутренние дела стран со стороны внешних сил.