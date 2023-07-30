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Си Цзиньпин дал распоряжение ускорить модернизацию китайской армии

Председатель КНР Си Цзиньпин во время инспекции Западной зоны боевого командования дал распоряжение ускорить модернизацию национальной армии. Об этом сообщает ТАСС.

Си Цзиньпин распорядился ускорить модернизацию армии Китая
© Газета.Ru

«Необходимо реализовывать на практике идеи, касающиеся создания сильной армии в новую эпоху, ускорить процесс модернизации вооруженных сил нашей страны», — сказал китайский лидер.

По его словам, необходимо внедрить современное оборудование для повышения боеспособности НОАК.

Ранее Си Цзиньпин в ходе своего выступления перед военнослужащими Народно-освободительной армии Китая (НОАК) заявил, что в Китае существуют проблемы с безопасностью. По его словам, мир вступил в период потрясений и перемен, и поэтому ситуация в стране стала более нестабильной и неопределенной.

Он также добавил, что необходимо укреплять обороноспособность страны и наращивать возможности для побед.

До этого Си Цзиньпин в ходе 23-го заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) говорил, что альянс должен противостоять цветным революциям и вмешательству во внутренние дела стран со стороны внешних сил.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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