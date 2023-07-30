Зеленский оценил призыв папы Римского по зерновой сделке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев есть и будет гарантом мировой продовольственной безопасности. Так в своем Twitter он отреагировал на призыв папы Римского Франциска к России по вопросу о восстановлении зерновой сделки.

«Важный призыв Папы Римского к Москве восстановить Черноморскую зерновую инициативу. Реакция мировых религиозных лидеров <…> является чрезвычайно важной для защиты всего мира, а особенно народов Африки и Азии, которые больше всего страдают от угрозы голода, от продовольственного кризиса», — написал Зеленский.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России при вывозе украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. 16 июля 2023 года Москва уведомила о приостановке своего участия в соглашении на фоне невыполнения российской части сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может вернуться к соглашению лишь в том случае, если касающаяся ее часть будет выполнена.